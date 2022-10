Encuentro por el censo se desarrolla con hermetismo y puede durar al menos 17 horas

“Entiendo que sí (se les pidió dejar sus teléfonos), porque el rector no se ha comunicado con nosotros hasta ahora. Seguramente, no se permite el uso de teléfonos celulares y tampoco hay transmisión , parece una decisión política”, dijo a EL DEBER Jorge Akamine, asesor del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo 2023.

Otros colaboradores de autoridades locales, que pidieron no difundir sus nombres, confirmaron que sus alcaldes entraron solos y que no se pueden contactar con ellos. También resaltaron el alto nivel de seguridad en alrededores, donde periodistas están asignados a un espacio y no pueden desplazarse en el ambiente donde se realiza el encuentro.