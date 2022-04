Enfermeras de Tarija piden su recontratación con una huelga de hambre

Escucha esta nota aquí

Tres enfermeras, entre ellas una embarazada, cumplen este miércoles el tercer día de huelga exigiendo su recontratación en el hospital San Juan de Dios de Tarija, donde trabajaban en el área de Terapia Intensiva de Covid-19.

Ellas coincidieron que fueron las primeras en dar atención a las personas que llegaron a esa unidad afectadas por la pandemia.

El piquete de huelga de hambre se instaló en la plaza principal Luis de Fuentes y están decididas a continuar con el ayuno voluntario, a tal punto que la enfermera en estado de gestación, amenazó con crucificarse el viernes santo.

"Hay una Ley de inamovilidad laboral que me ampara, pero la directora del hospital San Juan de Dios me dijo que haga lo que haga no me va recontratar. Entonces si el viernes no hay respuesta me voy a crucificar", advirtió Rosa Choque que tiene un embarazo de cuatro meses.

Las huelguistas dijeron que tomaron esta decisión luego de enterarse que las sustituyeron en sus cargos por otras personas que no tienen la experiencia para atender a pacientes con Covid-19.

Sin embargo, en el nosocomio público argumentan que no hay presupuesto para que continúen en el área de Terapia Intensiva.

"Eso nos dijeron, pero es mentira porque hay otra gente nueva que trabaja y no están capacitadas para atender. Nosotras hemos dado nuestra vida cuando comenzó la pandemia, antes nadie quería prestar sus servicios", afirmó otra de las huelguistas.