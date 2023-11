Entrevista revela que Marset desea entregarse a la justicia de Uruguay negociando la libertad de su familia

La entrevista publicada por el programa Santo y Seña del Canal 4 uruguayo, develó la intención del narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera de entregarse a la justicia de su país, pero con algunas condiciones, pues no quiere ser entregado a Bolivia ni a Paraguay, pues considera que son países corruptos.

“Bolivia es más corrupta que Paraguay. Si confiara (en la justicia boliviana) te diría que para solucionar el problema de mi hermano y mi cuñado, se presentarán, pero no confió nada en ellos. Uruguay, en mi punto de vista es el menos corrupto a nivel de Sudamérica de los países que yo conozco”, dijo el uruguayo prófugo de la justicia boliviana.

Marset busca entregarse a la Justicia de su país, porque para él es una de las más imparciales de la región, a diferencia de Bolivia y Paraguay, donde supuestamente correría peligro su integridad física y la de su familia.

Sin embargo, lo que interfiere en esta supuesta entrega es que la Fiscalía uruguaya no le sigue un proceso a Marset, puesto que solo está investigando a las autoridades de Gobierno que lo ayudaron entregándole un pasaporte para que pueda ser liberado en Dubái.

Entonces, en el hipotético caso de que Marset decida entregarse en Uruguay sería derivado a Interpol para su traslado a Paraguay, país que emitió una notificación roja en su contra por supuesto tráfico de drogas. Además, tiene cinco procesos penales que le siguen en Bolivia, pero nuestro país no ha solicitado aún una orden de captura internacional.

“A veces no entiendo por qué Uruguay intenta buscarme o molestarme si dicen que no tengo ningún caso en Uruguay que me comprometa. Dicen que, si me capturan en Uruguay, me extraditarían a Paraguay, donde tengo un caso que responder, no entiendo esa parte”, expresó el prófugo.

Esto es lo que frustraría que el narcotraficante uruguayo se entregue a su país, de hecho, su abogado había manifestado ante la Fiscalía la intención de entregarse siempre y cuando se proteja a su familia y que él no sea trasladado a Paraguay o Bolivia.

¿Por qué Paraguay emitió una notificación roja contra Marset? En febrero de 2022, la operación "A Ultranza Py", considerada como el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero dispuesto por el gobierno paraguayo, logró desarticular la banda de Marset.

En mayo de ese mismo año, el fiscal Marcelo Pecci, quien había sido parte de la ejecución de la operación "A Ultranza Py", fue asesinado durante su luna de miel en Colombia. Este suceso puso de manifiesto el peligroso alcance de la red criminal liderada por Marset.

Por este crimen se emitió la aleta roja contra Marset, pero este aseguró que no participó en el asesinato. Es más, dijo que ni siquiera conocía al fiscal encargado de la investigación del caso "A Ultranza Py",

"Por suerte están saliendo las cosas a la luz y yo no tengo ni un 0.1% que ver en eso, no estoy afín tampoco. No conocía a Marcelo Pecci. Lo conocí cuando lo vi ahí en la tele" declaró Marset sobre el crimen del fiscal paraguayo.

Además, aclaró que su familia no está implicada en los “negocios” que él realiza y cuestionó a la Policía Boliviana de procesar a su hermano menor Diego Alba y a su cuñado solamente por tener algún tipo de parentesco cercado con él.

“Mi cuñado estaba encargado de una estancia y yo no creo que por estar encargado de vacas cometes algún delito. Yo pienso que un trabajador de campo no es delincuente, pero lo es solo por ser mi cuñado, su delito fue ser mi cuñado. No hay nadie de mi familia dentro (del narcotráfico) y nunca las pienso meter”, enfatizó.

Marset lamentó que su esposa Gianina García Troche también esté siendo buscada con notificación roja solamente por crear una empresa que nunca funcionó. Aclaró que con esta organización no lavaron dinero, como las autoridades de Paraguay lo denuncian.

“La empresa de mi señora, ella la creó cuando nos fuimos de Uruguay, pero nunca la usamos. No sé de dónde sacan que ella tiene miles de dólares. No existe el lavado de dinero. Y de mi hermano dicen que yo le di un auto como parte de pago, cuando mi hermano nunca hizo nada para mí porque yo no mezclo las cosas. Ese auto es usado y vale 16.000 dólares, yo se lo regalé a mi hermano por su cumpleaños”, dijo.

Sin embargo, esto no es todo lo que ha dicho el narcotraficante uruguayo, puesto que el Canal 4 anunció que la entrevista realizada fue dividida en dos partes y que el domingo 3 de diciembre serán transmitidas las últimas declaraciones de Marset.

