Envían a 19 personas a la cárcel por minería ilegal; activan plan de control de mercurio

El caso de los “representantes” es distinto, es un trabajador que realiza el trabajo en vez del socio de la cooperativa, es decir que el salario que recibe es del bolsillo del propio socio y no de la cooperativa. Los “representantes” pueden trabajar tres semanas y una semana debe asistir obligatoriamente el socio.

“La ganancia de los trabajadores es un porcentaje del oro que sacan . Sentí tristeza al ver a mis familiares detenidos. Pido justicia porque un ministro no puede venir a hacer vandalismo. Si está escuchando el presidente, que nos oiga, nosotros somos de clase humilde, somos indígenas”, reclamó Alida Choai, familiar de los detenidos y reclamó que detuvieron a gente trabajadora.

“Hay dragas chinas que están trabajando, también las barcazas de los peruanos , nosotros tenemos registro de 37 cooperativas que trabajan, algunas de manera legal y otras son ilegales, la protesta es que no se hace nada contra esas maquinarias, pero sí contra algunas empresas, la gente pide que si van a intervenir, que sea a todas, no solo a unas cuantas”, dijo el presidente del Comité Cívico de Beni, Hugo Aponte.

A la explotación aurífera ilegal “no le importa contaminar el agua, ni la biodiversidad, ni la vida de las personas, animales y peces. No les interesa, la cosa es ganar y después desaparecer, no pagan impuestos, no pagan regalías”, dijo el ministro de Medio Ambiente, Rubén Méndez, quien precisó que de todas las cooperativas que operan en el Madre de Dios solo 11 cuentan con licencia ambiental, lo que implica el monitoreo y control del mercurio, diésel y desechos que generen estas operaciones.