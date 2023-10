Envían a la cárcel a abogado extraditado por estafa de parques ecológicos en México

Las diligencias establecen que se llega a la firma de seis contratos por diversos montos de dinero en dólares por la compra de un total de superficie de tierras de 1.245 hectáreas en la suma de $us 21,8 millones. Se cubrió el pago de una parte y quedó el saldo de $us 16,3 millones, monto que no fue pagado ni cumplido de cuerdo a los contratos legales.