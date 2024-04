Envían a la cárcel al policía que supuestamente protegía a una banda de atracadores

El juez cautelar consideró que existen elementos suficientes en contra del teniente del CEIP, unidad que depende del Comando Policial de Cochabamba, que hacen presumir su vinculación con una banda de atracadores liderada por el peruano Roger C. P.

Los supuestos delincuentes fueron identificados como Roger C. P. (peruano), Diland J. R. y Juan C. F., quienes confesaron que minutos antes de ser capturados habían pagado Bs 8.000 a los efectivos de CEIP a cambio de no ser detenidos mientras realizaban sus fechorías.