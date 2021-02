Epidemiólogo recomienda inmunizar al 60% de la población de Tarija

Escucha esta nota aquí

El 60% del total de la población del departamento de Tarija debe ser inmunizada para frenar los contagios por la pandemia de Covid-19, dijo el epidemiólogo del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Wálter Santa Cruz.

El especialista afirmó que, si se llega a una cobertura de ese porcentaje, como mínimo, se tendrá la inmunización de rebaño que es la meta sanitaria. "Si la vacunación está por debajo del 60% no va ser muy efectiva. Si 300 mil personas, de los 580 mil habitantes que tiene el departamento, no han recibido la vacuna, no va a parar la pandemia y no va a desaparecer en todo el 2021", manifestó.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) comenzó el plan de vacunación con prioridad al personal sanitario con la vacuna rusa Sputnik V y ahora con la china Sinopharm se prevé complementar ese sector y después abarcar a los adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades de base a partir de la próxima semana.

"Esperamos llegar con las vacunas a la mayor parte de la población y retomar la normalidad las actividades, es el desafío", expresó el director del Sedes, Paúl Castellanos.

Agregó que se coordina con los 11 Gobiernos Municipales para que preparen sus equipos de refrigeración destinados a almacenar las vacunas anticovid que lleguen gradualmente y después realizar la inmunización. "Los municipios que tengan condiciones recibirán las vacunas y aquellos que no estén, no recibirán", advirtió Castellanos.

Lea también PAÍS Bolivia registra 1.103 nuevos contagios y 30 fallecidos por Covid-19 Hoy también se registraron 30 decesos, ascendiendo a 11.577 entotal.