Erick Holguín: “Consideramos que (Tibaduiza) todavía está en territorio nacional”

Erick Holguín atendió a El Deber Radio. El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz se refirió al caso de los asesinatos de policías en Porongo. La autoridad considera que el único prófugo de este proceso aún está en territorio nacional.

¿En qué etapa está la investigación de los tres policías asesinados?

Nuestra prioridad es dar con las armas de fuego y establecer responsabilidades y autorías de terceras personas que pueden estar involucradas. Es importante las declaraciones que estamos recibiendo de aquellos que compartían con Misael Nallar ese día bebidas alcohólicas y el paseo por el río. De las investigaciones, de las requisas que se hicieron en el depósito donde estaban los teryx establecemos de forma clara el apuro que ellos tenía de abandonar de la forma como dejan el escenario y esto genera la hipótesis de que ellos conocían de alguna manera conocieron lo que estaba sucediendo y por eso abandonaron de manera rápida el lugar de los hechos. Se están presentando a declarar, en primera instancia como testigos y, de acuerdo a las declaraciones y contradicciones que puedan existir, en base al trabajo que aún continuamos realizando, algunos de ellos serán nuevamente citados. Pero estamos en el trabajo de encontrar las armas, que es nuestra prioridad.

¿Cuál es el papel del ciudadano colombiano Jhon Tibaduiza Hernández, quien supuestamente está en su país?

Primero explicarle por qué lo vinculamos. Inmediatamente tomamos conocimiento de los hechos iniciamos una búsqueda intensiva de quienes pudieron ser los partícipes y de todos aquellos quienes hayan estado en la zona. Encontramos un vehículo abandonado, recibimos información de que ese vehículo fue alquilado por un súbdito extranjero, en este caso colombiano, identificado como la persona que acaba de mencionar usted (Jhon Walter Tibaduiza Hernández). Paralelamente a eso este ciudadano colombiano alquiló un domicilio junto con otro, que era quien conducía el vehículo abandonado y que detenido con fines investigativos en la zona del Urubó. Las investigaciones arrojan el vínculo que existiría entre estos dos sujetos. Realizamos la prueba del guantelete y establecemos que este ciudadano, ahora con detención preventivo, utilizó un arma de fuego. Esos hechos nos permiten vincularlo. Estamos todavía trabajando recolectando y cruzando información. El tema de colombiano, que habría salido del país, se puede dar como una teoría válida o no, toda vez de que primero él abandona la zona, huye del lugar, y eso lo vincula al hecho. Él es perseguido por diferentes delitos en Colombia y hacer un aviso público de que se encuentra en su país genera una persecución en su país.

¿Este ciudadano colombiano salió en un vuelo regular?

Es una hipótesis que todavía no ha sido confirmada. Le soy sincero, no descarto a posibilidad de que el mismo se encuentre en territorio nacional. Por los antecedentes que tiene en su país estuviese yendo a entregarse a la justicia colombiana. La rapidez de como abandona territorio nacional, considerando de que estaba cuatro de la madrugada cruzando una tranca de control vía terrestre, entendamos de que el aeropuerto más próximo al norte es el de Cochabamba, consideremos que no es un aeropuerto internacional, que no salen vuelos internacionales. Entonces, manejar la hipótesis de que haya salido en una avioneta particular se descarta, ya que él era empleado de Nallar y no era un sujeto que podía acceder a esos bienes. Haciendo ese análisis consideramos que todavía se encuentra en territorio nacional.

Referente a la fotografía que sacó uno de los policías asesinados, ¿eso muestra que hubo muchos testigos y que le dice esa imagen a la Policía?

En un inicio se dio la información de que fueron seis personas que habrían participado con Nallar en dicha actividad, (pero) producto de la fotografía y de otras declaraciones nosotros hemos establecido que hay un total de 19 personas que se encontraban en el lugar, tenemos identificadas a las 19, algunos de ellos ya están con detención preventiva, uno prófugo y el resto está prestando sus declaraciones como testigos. Exhorté a quienes están prestando declaraciones como testigos que brinden toda la información necesaria. Es preferible que cuenten todo lo visto, todo lo que sucedió en ese lugar.

