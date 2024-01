Es un año decisivo para el futuro político de Arce y alertan al menos 4 desafíos

Entre estos factores de riesgo, las fuentes consultadas por esta redacción identificaron a la pelea entre arcistas y evistas por la sigla Movimiento Al Socialismo (MAS), el manejo de la economía, actualmente afectada por la ausencia de dólares en los mercados legales de cambio, la caída de las Reservas Internacionales (RIN) y el peso de la subvención de carburantes; así tambien está la gestión administrativa del Estado con un descontento de varios sectores y una débil la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo no tiene apoyo necesario para gobernar sin pactar. Hay créditos que no se valida, precisamente, por esta condición de gobernabilidad.

“Si se suman los 2.000 millones en bonos y los otros 700 millones, se hacen 2.700 millones de dólares y eso es lo que le cuesta al país la subvención de los hidrocarburos. Entonces, el Gobierno lo que tiene que hacer a toda costa es resistir para no hacer subir los hidrocarburos y mantener la subvención. Si logra eso, Arce tiene probabilidades, si no lo logra, va a tener grandes problemas”, dijo Pareja a EL DEBER. Añadió como otro reto importante, mantener el tipo de cambio fijo en este año.

“El gobierno está tratando de raspar lo poco que tiene de recursos económicos y de legitimidad para tratar de que Luis Arce se a candidato, pero yo creo que Arce va a perder las elecciones de 2025 a no ser que haya un fraude masivo como el que ha hecho Evo Morales, porque no tiene aprobación, no tiene legitimidad y no tiene los recursos que en otrora tenía el Estado para hacer campaña”, dijo Ormachea a EL DEBER.