Escasez de dólares, 2023 fue el año de la restricción

Un informe del Banco Central de Bolivia (BCB), presentado en agosto, indicó que el fenómeno se debió a una “campaña especulativa” sobre las divisas en el sistema financiero, que registró una salida de depósitos en moneda extranjera y nacional, alcanzando antes de la intervención del Banco Fassil (25 de abril) a Bs 11.851 millones ($us 1.702 millones), y una demanda de dólares que aumentó un 20% a junio.

El BCB tuvo que adoptar una serie de medidas como la venta directa de la divisa desde sus ventanillas y los bancos privados restringieron el retiro de montos máximos de hasta $us 500 por parte de los ahorristas, lo que provocó protestas y largas filas.

La escasez de dólares coincidió con el reporte de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que a principios de febrero estaban en $us 3.538 millones, uno de los niveles más bajos desde 2014, cuando llegaron a los $us 15.122 millones. El último reporte del BCB (agosto) reportó que las RIN alcanzaron el nivel más bajo de la historia: $us 2.147 millones, de los cuales 437,9 millones estaban en moneda estadounidense.