Especialista advierte que Evo juega al desgaste de Arce con la fórmula de 2005 contra Mesa

Arequipa aclaró que la estrategia de Evo se desarrolla en un escenario de correlación de fuerzas distintas, pues no tiene la misma fuerza de representación política en el Legislativo como en 2005 ni el control de los sectores sociales movilizados.

“La diferencia es sustancial porque Morales no tiene todo el control de la calle en el campo multi-organizacional y este campo no son sólo las organizaciones sociales del MAS, son también los movimientos cívicos, especialmente, el Comité Cívico Pro Santa Cruz”, remarcó el especialista.

Arequipa señaló que las condiciones no son las mismas en estos momentos, pero señaló que la estrategia de Morales apunta llevar a Arce a un debate sobre las política económica, incluyendo la reducción del gasto fiscal. En lo político, dijo, intenta mostrar que Arce estaría traicionado los principios antineoliberales. “Esto le da vigencia en el discurso a Evo Morales” , afirmó.

Eso sí, el politólogo hizo notar que Arce no dio “una respuesta activa” al conflicto que hay en el MAS y su agenda visible está enfocada en su gestión.

La colisión se refleja en los seis préstamos internacionales por un total de $us 1.402 millones que están estancados en el Senado. El lunes se aprobó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la refacción de los aeropuertos de Tarija y Uyuni (Potosí), pero fue con el apoyo de Comunidad Ciudadana (CC).



En ese estado está también la ley del oro que no ha podido vencer el debate legislativo. Con la norma, el Gobierno prevé mejorar los indicadores de las reservas internacionales del país.