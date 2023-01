Esposa de Camacho acusa al Estado de violar su intimidad y la Policía se siente agredida

La denuncia de Jordán pudo haberse materializado el viernes 27 de enero, pero, ese día, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), una unidad especializada en la violencia de género, no atendió la querella planteada por sus abogados. Eso sí, la entidad policial ayer presentó una demanda contra los juristas que patrocinan a Camacho ante la Fiscalía por cargos de “discriminación y agresiones verbales” en contra de los agentes.

Así, Jordán detalló que también se grabaron las visitas de los hijos menores del gobernador. “No hay palabras para describir cómo me siento ante este abuso. Luis Fernando, mi esposo, y toda mi familia sentimos mucha impotencia. Esto que están haciendo con nosotros no se ha visto ni en las dictaduras, más allá de la política pido la solidaridad y el apoyo de las mujeres bolivianas y de todo ciudadano, que crea que el gobierno debe respeto a la mujer. A la vez, agradezco todo el apoyo que he estado recibiendo estos días”, afirmó la esposa al leer un comunicado público. Estuvo acompañada por asambleístas regionales y grupos de activistas.