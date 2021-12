Esposa de Pumari pide que la audiencia sea en sitio neutral y denuncia que en Llallagua grupos de choque del MAS quieren dañar a su marido

Escucha esta nota aquí

María Isabel Cusi, esposa del exdirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari denunció este sábado que grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS) se trasladan al municipio Llallagua para agredir a su compañero de vida. Mediante un video difundido por redes sociales la mujer pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo para que la audiencia cautelar se realice en un sitio neutral.



Pumari fue detenido por la Policía Nacional la noche del jueves y es acusado por el Ministerio Público de ser uno de los responsables de la quema del Tribunal Departamental Electoral (TED) en Potosí, en 2019, tras las fallidas elecciones de ese año.

Los resultados de ese proceso electoral dieron como ganador al expresidente Evo Morales, pero estos datos fueron observados por los partidos políticos, dirigentes cívicos que acusaron al Movimiento Al Socialismos (MAS) de alterar las actas. Luego una auditoría de la OEA encontró irregularidades por lo que la elección fue anulada.

Pumari fue uno los líderes visibles que realizó las primeras denuncias al proceso electoral. Jorge Valda, abogado del exdirigente y excandidato a vicepresidente, es procesado por dar a conocer estas irregularidades y calificó de absurdos los delitos por los que se le acusan.

Pese a estos alegatos, el Ministerio Público dispuso que Pumari sea trasladado a Llallagua para ser cautelado. Ante esta situación, su esposa denunció que grupos de choques del MAS se trasladaron al lugar para agredir a su esposo.

"Me siento muy preocupada por me enteré que a mi esposo lo están trasladando a Llallagua, he estado toda la noche en vigilia, para que no los trasladen, pero no sé por qué lado lo sacaron desde el municipio de Betanzos”, dijo la mujer.

Denunció que no existen las garantías para que su esposo sea cautelado en Llallagua porque hasta esta localidad se están movilizando grupos de choques del MAS para agredir al ex cívico.

“Mi esposo corre el riesgo de sufrir una agresión, inclusive está en riesgo su vida. Pido al Defensor del Pueblo y a Derechos Humanos que intercedan para que su audiencia se realice en un lugar neutral, por favor eso es lo que pido”, dijo Cusi.

Según la Fiscalía General del Estado, Pumari es acusado por los delitos de allanamiento, robo agravado, deterioro de bienes del Estado, obstrucción como delito electoral porque no permitió que se lleve adelante el proceso de cómputo de las elecciones de 2019 y daño calificado.

