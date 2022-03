Esta es la ruta alterna a Perú que ofrece el Gobierno a transportistas perjudicados por el bloqueo en Desaguadero

Escucha esta nota aquí

El Gobierno decidió que no intervendrá el bloqueo de caminos que realizan campesinos de la provincia Ingavi del departamento de La Paz. Este miércoles por la ofreció una ruta alternativa a los transportistas que requieren llegar a puertos peruanos, la vía que ofrecen es ir por Tambo Quemado-Chungará (Chile) y luego ir hacia Perú.





“La Aduana a movilizado toda la coordinación, ha determinado que a partir de mañana (jueves) todos los operadores de comercio pueden utilizar la ruta alternativa de Chile, es decir todos los medios de transporte, los exportadores pueden partir desde La Paz y llegar al punto de Tambo Quemado para poder dirigirse hacia Perú, vamos a utilizar ese país, tenemos todos los acuerdos para llegar al puerto de Matarani o para llegar al mercado interno de Perú”, declaró la presidenta de Aduana, Karina Serrudo.





Los pobladores de la ruta Río Seco-Desaguadero iniciaron hace seis días un bloqueo de toda esa carretera, en demanda de la construcción de la doble vía, Río Seco-Desaguadero, no lograron la atención a sus demandas y en medio quedaron transportistas de carga pesada y usuarios que viajan a Desaguadero cada semana.





Este miércoles no hubo acuerdo, los campesinos resolvieron seguir con el bloqueo y masificar su protesta. El martes, los ministros de Obras Públicas y Desarrollo Productivo, Edgar Montaño y Nestor Huanca, acudieron a negociar con los bloqueadores, pero condicionaron la solución del conflicto a una firma del gobernador de La Paz, Santos Quispe, porque -según las autoridades- debe aportar con la contraparte del costo de esta carretera.





Sin embargo, la gobernación paceña emitió un comunicado haciendo conocer que la construcción no les corresponde y que no tienen recursos para ese tipo de proyectos. El Gobierno central dijo que no podrán realizar la carretera si no hay contraparte.





“Debemos aclarar que este proyecto forma parte de la Red Vial Fundamental y, por tanto, es de competencia exclusiva del Gobierno central, quien debe financiar el proyecto al 100%”, señala la nota de la Gobernación.





En la carretera, según las cifras del Gobierno, ya hay 430 camiones varados, de los cuales 282 camiones se encuentran en el lado peruano con los documentos de nacionalización para ingresar a Bolivia y hay 148 vehículos particulares retenidos.