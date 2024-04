Esta semana el Tribunal Supremo Electoral definirá esta semana si acompañará a alguno de los congresos del MAS

En el trascurso de esta semana, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) analizará las dos solicitudes de acompañamiento de los congresos del MAS y asumirá una decisión sobre la base de informes técnicos de cumplimiento de requisitos, informó su vicepresidente, Francio Vargas.



El Pacto de Unidad convocó a un congreso para el 3, 4 y 5 de mayo, en El Alto, mientras que Evo Morales lo hizo para el 10 de junio, en Villa Tunari.



“Hay dos solicitudes, una por parte de dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil y otra por algunos dirigentes representantes de la organización política (MAS). Toda solicitud pasa por ese filtro técnico (de la Secretaría de Cámara), se verificará los documentos y seguramente sala plena en el transcurso de la semana va a conocer el informe, va a emitir la resolución y va a notificar a las organizaciones políticas y a quienes soliciten la supervisión”, detalló Vargas en conferencia de prensa.



De acuerdo con ABI, la primera solicitud la presentaron, el 19 de marzo, los ejecutivos de las organizaciones matrices inscritas en el Estatuto del MAS; Lucio Quispe, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb); Esteban Alavi, de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB); y Guillermina Kuno, de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (Cnmciob-“B.S.”).



Estas organizaciones, que son parte del Pacto de Unidad, convocaron al congreso del MAS-IPSP el 1 de marzo, para la renovación de su directiva, ante la negativa de la dirección nacional, presidida por Morales, de llamar a un nuevo congreso, como lo ordenó el TSE, tras el rechazo del TSE del congreso de Lauca Ñ de octubre de 2023, por las irregularidades respecto al cumplimiento de la convocatoria y al estatuto.



"Si bien, la Secretaría de Cámara hizo observaciones a la solicitud, el Pacto de Unidad las subsanó el 2 de abril y solicitó que la petición sea considerada de forma directa en sala plena del Tribunal Supremo Electoral", informó ABI.



Vargas anticipó: “En el trascurso de esta semana se va a dar respuesta a esta primera solicitud que realizaron representantes y autoridades de organizaciones indígenas campesinas”.



En tanto, la solicitud de Morales fue presentada el 4 de abril. El expresidente llamó al congreso luego de que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo conminara a hacerlo en el plazo de 25 días.



No obstante, no consensuó la convocatoria con los dirigentes del Pacto de Unidad, sino con las organizaciones sociales que lo apoyan.



Sobre esta petición, Vargas indicó que se notificó a los delegados para que presenten los requisitos ante la Secretaría de Cámara, instancia que debe elaborar un informe que será tratado en Sala Plena del TSE.



“Una vez que se conozca este informe pasa a Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral y se acepta o se rechaza, a través de una resolución debidamente fundamentada. Estamos en el plazo, la semana pasada (el 4 de abril) han presentado una solicitud, no hemos conocido los vocales esta solicitud, primero pasa por un equipo técnico y luego recién es remitida a Sala Plena”, explicó.



Enfatizó que es necesario que todas solicitudes cumplan con los requisitos para que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) pueda supervisar la elección de la directiva, ya sea de una organización política o partido político, agrupación ciudadana o pueblo indígena.



“Con seguridad, una de las dos solicitudes tendrá que ser la que cumple los requisitos, seguramente se verificará (las peticiones) y se emitirá la respuesta que corresponda”, aseguró al insistir que el “Órgano Electoral va a supervisar siempre y cuando se cumplan los requisitos”.