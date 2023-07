“Estamos frente a un callejón sin salida”, afirma Juan Del Granado sobre el futuro de las elecciones judiciales

Aunque no haya o no elecciones judiciales, como las mismas son una parodia, no creo que vayan a resolver ningún tipo de problemas tan álgidos como tenemos en la justicia. No creo que se produzca las elecciones judiciales, anticipándote que estas elecciones van a mantener y agravar el problema. En este momento se necesitan dos tercios en el Parlamento para seleccionar a los postulantes y esos dos tercios ni siquiera los tiene el partido de Gobierno que hoy tiene dos bancadas distintas. Con eso, mucho menos se va a lograr dos tercios con las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos que también tienen sus dificultades.