"Estamos mal", crece el malestar en Bolivia por la escasez de combustible y dólares

"Ya voy por la segunda noche, así que (es) agotador esperar, porque de repente empiezan a vender, así que tengo que estar atento", señala este chofer de 49 años cubierto con un suéter gris térmico.



Hace doce años que Salluco transporta pasajeros entre Bolivia y Chile. El fin de semana llegó a La Paz para surtirse de diésel, pero "no hay". "Estamos mal, no hay por qué ni cómo negarlo", se lamenta.



En El Alto, una ciudad contigua a La Paz y fortín político de la izquierda en el poder, Claudio Laura también detuvo su camión cisterna en una larga hilera de vehículos que desemboca en otro puesto desabastecido de combustible.



"Llegué a la fila a las cuatro de la tarde y esta noche me quedé a dormir acá", dice este hombre de 33 años. Laura trae combustible de Perú o Chile, pero ahora no tiene cómo moverse.