Este lunes inicia el juicio contra Jeanine Áñez y Lima ya no se anima a decir cuánto durará el proceso

El ministro de Justicia, Iván Lima, ya no es tan optimista para referirse al tiempo que durará el juicio -por la vía ordinaria- del caso denominado 'Golpe II', que se iniciará este lunes y en el que se acusa al expresidente Jeanine Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la CPE e incumplimiento de deberes. ´

En febrero, Lima aseguró que este proceso se resolvería “en meses, si no era en semanas”, pero ahora admitió que la justicia “no está bien” y no se animó a establecer ni siquiera un tiempo estimado.

Lima declaró -en febrero- que “este juicio no debería durar años, ni meses; debería durar semanas porque es un caso bien sólido y fundamentado que necesita certidumbre”.

En este proceso se acusa por dos delitos a la exmandataria por actos realizados como senadora en los días previos a asumir el mando en noviembre de 2019.

Este domingo, en una entrevista con los medios estatales, Iván Lima manifestó que el lunes será un día histórico, porque se retoma algo que había quedado suspendido para el inicio de un juicio de responsabilidades, "y ustedes verán a lo largo de este proceso un Gobierno, a la cabeza del Ministerio de Gobierno y la Procuraduría, así como de la Fiscalía General, que están decididos a lograr un debido proceso y justicia”.

Adelantó que se observará a la defensa de Áñez y de los otros implicados, por “permanentes chicanas legales". Lima dijo estar seguro de que este lunes se volverá a tener excepciones, incidentes y obstáculos legales que impidan algo que es fundamental: discutir el fondo de los hechos que se están juzgando, establecer si hubo una sucesión constitucional o hubo un golpe de Estado.

En resumen, para el ministro el objetivo es retrasar el juzgamiento.

Recordó que se suscribió un convenio con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de Naciones Unidas, y el representante de Michelle Bachelet estará como observador en este juicio. Esa es la diferencia entre un gobierno que respeta el debido proceso y no detiene a los jueces antes de una acción de libertad, como ocurrió con el magistrado Hugo Huacani, en la gestión de Arturo Murillo, según la autoridad.

La acusación contra Áñez ya está emitida. “En el juicio que inicia mañana no es posible que se incluya a otros actores, por más que determinemos que existe responsabilidad. Lo que va a ocurrir es que en algún momento, el Ministerio Público podrá abrir otros casos, Golpe III, IV o V si es necesario”, dijo.

Sin embargo, ya no se mostró tan optimista como en febrero.

“Nuestra ley tiene muchos vacíos que permiten demoras en el juicio. Por ese motivo no le puedo decir hoy el tiempo que podrá tomar. En este momento la legislación no está bien. No hay una fecha que podamos prever, sí tenemos la comisión de dos delitos que determinarán una sanción. Lo dejamos en manos de la justicia”.



