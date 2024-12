Este viernes 20 vence el plazo para el pago del aguinaldo

Los beneficiarios con el aguinaldo de Navidad son todos los trabajadores que hayan trabajado por un mínimo de tres meses de manera ininterrumpida y, en el caso de los obreros, un mes calendario.



El pago del aguinaldo es equivalente a un mes de salario completo; sin embargo, cuando el dependiente no ha trabajado los 12 meses completos del año su pago se realizará por duodécimas, en proporción al tiempo trabajado en la gestión.



El aguinaldo de Navidad no está sujeto a embargo judicial, retención, descuento por concepto de impuestos o aportes, renuncia, compensación o transacción, debiendo ser pagado en su integridad, recordaron desde el Ministerio de Trabajo.