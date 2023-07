Estibador de BoA investigado por el caso 'narcovuelo' es puesto ante un juez

Según el informe de la comisión de fiscales, e l hecho se registró el 11 de febrero de 2023 , cuando una aeronave de la empresa Wamos Air, con toda su tripulación, contratada por la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA), llegó al aeropuerto de Barajas - España, en esa ocasión, el personal policial de ese país identificó 12 cajas que no fueron declaradas, que contenían 478 kilos de cocaína.

Por este caso denominado 'narcovuelo' ya existen 10 personas detenidas en la cárcel de Palmasola, entre ellos el capitán Carmelo C. C. G., encargado de canes del aeropuerto Viru Viru; Juan Carlos V. R., oficial de seguridad civil; Jorge W. D., operador de BoA; Diego V. U, funcionario de BoA; Freddy Ch. G., funcionario de BoA; Ronald Marcelo C., trabajador de empresa de courier José María de Santa Cruz; Maribel R. A., representante legal de esta empresa de Courier; Lenny R. L., operadora de BoA; y Rodrigo L., policía del Grupo Especial de Control de Aeropuerto (GECA).