“Estoy abierto a cualquier investigación”, afirma el decano acusado de supuestas corrupción y discriminación

Para el acusado, se tratan de represalias en su contra por estar luchando contra la corrupción. “Pero yo estoy abierto a toda investigación que se pueda realizar. Porque no es mi forma de hablar, no es mi estilo; ni siquiera en mi trato diario empleo malas palabras”, sostuvo Velarde.



El decano hace referencia a “un grupo de poder”, al que le significa un riesgo su trabajo.



“Lamentablemente, ahora hasta el rector se ha puesto en mi contra. Aunque me parece bien que haya iniciado un proceso en mi contra, lo que me extraña es que sea directamente para pedir que me saquen del cargo. Mientras que en el anterior caso ni siquiera se recurrió al Tribunal de Justicia Universitaria ni se alejó del cargo a la persona involucrada”, sostuvo el decano.