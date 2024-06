“Estoy delicado de salud y necesito un estudio médico”: Marcial Fabricano, líder indígena, precisa ayuda

Marcial Fabricano, líder indígena de tierras bajas, se encuentra delicado de salud a causa de la diabetes que padece y precisa urgente un análisis médico, que no ha podido realizarse en un centro de salud público de Beni

Este viernes, Fabricano volvió al mismo centro de salud para que le realizaran un estudio médico, pero no lo atendieron porque todo el personal de salud tenía capacitación.

"El centro de salud tiene en su jurisdicción a cinco barrios del Distrito 3 de Trinidad, pero suspendieron su atención por capacitación. Yo les dije que algunos médicos atiendan y que después reciban su capacitación para que no dejen a los pacientes sin atención; pero no me hicieron caso", dijo en contacto con EL DEBER.