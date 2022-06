Eva Copa afirma que no teme al revocatorio y apunta al ala radical del MAS

Escucha esta nota aquí

Eva Copa, alcaldesa de El Alto, desafió a quienes le piden su renuncia a que pidan el revocatorio de su mandato. En entrevistas con medios radiales paceños, la autoridad alteña indicó que no tiene miedo al revocatorio y recordó que deben respetarse los plazos fijados para pedir esta medida.

“Ayer lo primero que han gritado es que vamos a morir y que renuncie ¿Creen que mi renuncia es la mejor solución? Vayan al revocatorio, señores, yo no tengo miedo de ir al revocatorio. Cumplan con lo que dicen, con los requisitos, el tiempo estipulado y vamos a un revocatorio, si me tengo que ir me voy, pues”, manifestó Copa en una entrevista con el programa La Mañana En Directo.

Similar fue su intervención en Casi al Mediodía: “¿Creen que renunciando (yo), se va a solucionar este problema?, ¿Creen que renunciando se van a arreglar las unidades educativas? (…) Este es un tema político; si quieren vamos al revocatorio y cumplan lo que dice la Constitución Política del Estado (…) yo no tengo miedo de un revocatorio”.

De acuerdo con la alcaldesa alteña este movimiento de padres de familia -que tomó la Casa Municipal- está liderado por personas afines al Movimiento Al Socialismo; a su juicio, el “Ala radical del MAS es el que está detrás de todo esto” (estas acciones desestabilizadoras), manifestó en Casi al Mediodía.