Eva Copa dice que al ministro de Gobierno “no le da la gana” de ir a El Alto

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, señaló este viernes que, al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, “no le da la gana” de visitar esa urbe y coordinar tareas en materia de seguridad ciudadana.

A tiempo de anunciar los operativos que se ejecutarán esta noche para evitar el consumo de bebidas alcohólicas y fiestas, la expresidenta del Senado reprochó las pugnas que existe con el titular, que afectan las labores de la Policía Boliviana.

“No tenemos efectivos policiales en El Alto, tenemos bastante inseguridad, no hay presencia y nosotros entregamos cada es recursos y vales de combustible, al ministro (de Gobierno) parece que no le da la gana de venir, eso es muy lamentable, porque se descuida la seguridad ciudadana”, criticó Copa.

Sostuvo que tiene siete millones de bolivianos en equipamiento que hace varios días esperan ser entregados al titular de la institución del orden, pero “por su agenda ocupada”, no se pudo coordinar un acto público para dicha dotación.

“He mandado notas, he pedido una redistribución de su personal, pero no podemos esperar, por eso estamos fortaleciendo nuestra Guardia Municipal, estas pugnas no nos están llevado a buen puerto, parece que El Alto está huérfana de la Policía”, agregó la alcaldesa.

Copa espera que el proceso que le inició a Del Castillo por presunto “acoso político”, cuando fungía como oficial mayor del Senado, no sea el argumento para no planificar acciones conjuntas contra el delito en El Alto.

“Espero que no sea por mi denuncia de acoso, pero parece que sí, nunca pude reunirme con él, no sabemos cuántos policías tenemos, los vemos como lunares, esto es de mucha preocupación, porque necesitamos seguridad ciudadana”, insistió la autoridad edil en entrevista con radio Compañera.

Explicó que esta noche habrá tres grupos para realizar operativos en puntos focales de la urbe alteña, se intervendrá la Ceja, la zona 16 de julio, Villa Dolores y Senkata, con guardias municipales, para dar cumplimiento a la Ley Seca que rige en ese municipio.