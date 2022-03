Eva Copa dice que están matando al MAS y pide que Evo se haga a un lado

Escucha esta nota aquí

“Con el respeto que se merece, (Evo Morales) ha sido un expresidente, ha sido un líder indígena, nosotros lo hemos respaldado, pero creo que su ciclo ha concluido, creo que ya tiene que dar paso a nuevas generaciones y tiene que dejar que el Presidente, Luis Arce, haga su gestión”, así de clara y contundente fue la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, al referirse a la actual situación que vive el MAS y el Gobierno.





La primera autoridad edil alteña había acudido, con los presidentes de las juntas vecinales de esa ciudad, a una reunión con el Vicepresidente, David Choquehuanca, para tratar proyectos que ayuden a su gestión y abordó el álgido tema del masismo y sus fricciones.





“Ya no soy miembro del MAS, pero les puedo decir que hay muchas corrientes ideológicas y políticas en su base de organizaciones sociales, entonces, no todos comulgan igual y esperamos que puedan limar sus asperezas, porque no le están haciendo bien a su partido, lo están matando con sus intereses”, opinó la que fuera presidenta del Senado cuando Evo Morales salió del país en 2019.





De acuerdo con sus declaraciones, construir el Movimiento al Socialismo llevó mucho tiempo y sacrificio a muchas personas, mismas que pelearon para que haya nuevas elecciones y nuevo gobierno. Dijo que una vez logrado este objetivo apareció la corriente revanchista de este partido.





“Nosotros apoyamos al gobierno de Luis Arce, no al partido, porque el partido está destruyendo algo que se ha construido con mucho tiempo, con mucho trabajo (…) Lamentablemente las actitudes que están tomando, con el revanchismo que tienen, expulsando a diestra y siniestra y queriendo intimidar, no son (el camino) correcto”, dijo en clara alusión a las expulsiones del diputado Rolando Cuéllar y la dirigente, Angélica Ponce.





Censuró las apariciones públicas que realiza Evo Morales y parte de su entorno, porque dijo que con sus declaraciones perjudica la gestión que realiza el Presidente Arce y también a su partido.





“Cada vez que él (Evo Morales) interviene, lamentablemente hace que haya mayor susceptibilidad y que el Movimiento al Socialismo cada vez esté quebrándose más”, concluyó la alcaldesa.

