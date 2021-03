Eva Copa dice que los “machitos” de 2019 den la cara y apunta a Murillo

Escucha esta nota aquí

Eva Copa habló fuerte. Se refirió a los sucesos de octubre y noviembre de 2019 en Bolivia, recordando las acciones de los ministros de Jeanine Áñez contra su ciudad, El Alto. Pidió asumir responsabilidades de los actos y adelantó que ella acudirá si la convocan a declarar.





“En un momento de la revuelta social, ha habido algunos que se han hecho los machitos, se han hecho los grandes y han venido a arremeter con todo y ahora que ya no están ahí se hacen los inocentes, hay que ser responsables señores”, dijo la expresidenta de la Cámara de Senadores y luego apuntó al exministro de Gobierno, Arturo Murillo: “la ciudad de El Alto ha sido perseguida del Gobierno de Jeanine Áñez a la cabeza del señor (Arturo) Murillo, ¿acaso Murillo no subía y empezaba amedrentar a toda la ciudad?”, cuestionó la ex autoridad en una entrevista en el periódico La Razón.





El 14 de noviembre de 2019, una tímida senadora de El Alto, recibía la medalla de presidenta del Senado con el apoyo de los tres partidos que tenían presencia en el Legislativo. Según sus palabras aceptó esa responsabilidad porque no podía dejar sin uno de los poderes del Estado al país y porque en ese momento se hablaba de cerrar el parlamento.





“Cuando uno llega a esos cargos hay que ser responsable, uno tiene que pensar dos, tres veces lo que va a hacer, cómo va a dar los pasos, porque al final es la población la que nos va a juzgar”, dijo la senadora.





Recordó que El Alto le dio la victoria al binomio del MAS porque el 77,7 % de la ciudadanía votó por Luis Arce y ese voto tenía un mensaje, “justicia” para encontrar a los responsables de los sucesos y pedía que el Gobierno dé señales de esa acción. “Desde mi punto de vista el Gobierno ha tardado mucho en dar esas señales”, remató.





En su percepción, no existe persecución contra los opositores, recordó que hubo muertos en Senkata, que hay responsables de esos hechos y lo que se hace ahora es buscar a esos responsables e investigarlos.





“Desde mi punto de vista personal, yo no creo que haya ningún tipo de persecución, están siendo citados por dos hechos: uno por sedición, terrorismo y otros temas que han pasado, de cómo ha llegado la señora Jeanine Áñez a ese cargo; segundo Senkata, Sacaba y Yapacaní y nosotros vamos a ser seguidores, fiscalizadores para que este proceso siga adelante, porque no pueden quedar impunes esas muertes”, aseguró Copa.





