Eva Copa dice que no se disculpará con las personas a las que insultó el 9 de abril

Escucha esta nota aquí

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, aseguró que no pediría disculpas a las personas que la agredieron e insultaron el día en que inauguró la Feria de Ramos en la zona de Mariscal Santa Cruz y que no dejará que la maltraten.

El sábado 9 de abril, la autoridad edil increpó a algunas personas que le demandaron obras y les dijo: “dónde estaban ustedes, carajo, cuando nos humillaban”, en alusión a las luctuosas jornadas de 2019 en la zona Senkata donde más de una decena de personas resultaron muertas con disparos de armas de fuego.

Copa identificó a algunos excandidatos por el Movimiento Al Socialismo (MAS) que estuvieron ese sábado y empezaron a increparla e insultarla. “No voy a dejar que me maltraten. Los conozco, porque cuando íbamos a las concentraciones, ellos estaban; y cuando llegamos, empezaron a gritarme: 'traidora', yo le pedí que se calmaran, pero cuando subimos al palco continuaban gritando, 'traidora'. Vi que se colocaron al frente y me hacían gestos obscenos. Eso no se puede aguantar y por eso es que les increpé, les dije que dónde estaban ellos…”, declaró este viernes a Radio Panamericana.

Copa sostuvo que ella se quedó a enfrentar el gobierno transitorio, "mientras muchos se fueron a pedir asilo a la embajada de México y el jefe del partido (Evo Morales) se fue. No puedo aguantar que me falten el respeto y no les voy a pedir perdón a ellos”, dijo al cuestionar la conducta de los militantes del partido en función de gobierno a quienes le dijo que “ya perdieron el rumbo” y que su trabajo es responder a las demandas de su pueblo.