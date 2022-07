Eva Copa: “Esa escuela política del MAS más que enseñar política, enseña violencia contra las mujeres”

¿Cómo tomó las declaraciones del viceministro Torrico? Esta mañana (ayer, martes) he tenido conocimiento de este tema. Muy molesta y ofendida por este tipo de adjetivos calificativos que hace el señor Torrico respecto a mi persona. Me he dirigido a solicitar los servicios de un abogado para que pueda hacer un proceso penal como corresponde. Él dice que no se refirió a usted, ¿qué piensa al respecto? Es importante poner un alto a la violencia política que sufrimos las mujeres. Es lamentable que una autoridad de este nivel se refiera así a una autoridad. Yo no sé cuántas alcaldesas hay en El Alto, creo que soy la única y directamente he sido agredida por parte de este señor. Hace unas semanas atrás, la ministra de la Presidencia ha entregado las modificaciones a la Ley 348 contra la violencia hacia las mujeres y que un funcionario de su ministerio haga ese tipo de declaraciones sabiendo que su ministra sea encargada de este consejo donde están todas las instituciones que luchan contra la violencia hacia las mujeres. ¿Qué otras medidas se asumirán? Espero que la Fiscalía tome cartas en el asunto también y otras instituciones. De igual manera yo voy a hacer mi denuncia internacional porque acá en nuestro país no se está tomando con la seriedad que se requiere las denuncias que se hacen respecto a estos temas.

A las mujeres nos cuesta llegar a estos lugares políticos, de toma de decisiones para llegar a hacer política y que vayan en beneficio de sectores tan vulnerables.



Lo que nosotros esperamos que la fiscalía pueda aceptar esta denuncia y pueda hacer la investigación y proceso que corresponda.



¿Cuál sería ese ejemplo de impunidad?



No existe justicia para la concejal (de Ancoraimes) que ha perdido la vida y para otras. Siempre tratan de que renuncien las concejalas, alcaldesas, gobernadoras, asambleístas departamentales e incluso miembros del Legislativo. Es lamentable pues estos hechos, parece que les gustara incentivar o enseñan que haya mayor violencia contra las mujeres.



¿A qué instancia recurrirán en la vía internacional?



Nosotros vamos a apelar a derechos humanos, a las asociaciones de alcaldes, voy a conversar con nuestros ejecutivos de la FAM y la AMB porque estas cosas no se pueden quedar así. Les guste o no nosotros hemos peleado por la democracia y se debe respetar.



El Gobierno a la cabeza del presidente Luis Arce tiene que hacer una autocrítica de qué es lo que está pasando al interior porque ese tipo de hechos lo único que hacen es fracturar la democracia y decepcionar a la gente que ha peleado por la democracia en la recuperación de la libertad de expresión.



¿Este ataque sería por su rol en 2019?



A mí me apena este tipo de actitud y sobre todo estando autoridades de tan alto nivel en esa misma testera, estando el presidente de la Cámara de Diputados, Fredy Mamani; la viceministra de Salud, estando concejalas, diputadas y todavía hay una concejal, la señora Furuya, que dice que está de acuerdo y respalda las declaraciones del señor Torrico.



Podemos ser de diferentes partidos y creo que lo que tiene que primar es el respeto a las mujeres, respetando sus derechos políticos, su dignidad y el cargo en que se encuentran.



A mí me apena mucho porque deben de recordar los que han estado el día lunes, en esta escuela política que es más que enseñar violencia contra las mujeres, que cuando ellos estaban escondidos, cuando no estaban en el país y cuando estaban ocultados unos cuantos dimos la cara por el MAS y cuando ellos no querían, cuando ser masista era lo peor, estábamos nosotros dando la cara ahí.



¿Pedirán la destitución del viceministro?



Esa es una decisión del presidente, él tiene la potestad de destituir y elegir a sus viceministros y ministros. Pero apelo a que se pueda sentar una lección y un antecedente ante estos hechos para que no pase este tipo de situaciones no solo conmigo sino con otras mujeres.