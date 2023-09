Eva Copa: "Hice campaña por Arce y voy a seguir haciendo porque yo sí creo en la democracia"

“Hice campaña por Luis Arce y no lo niego, lo he hecho de frente y voy a seguir haciendo porque yo sí creo en la democracia y la libertad de expresión. Voy a pelear por este gobierno para que logre concluir su gestión y lo que está haciendo el señor Morales con toda su gente es destruir”, afirmó la autoridad durante una entrevista con la Deutsche Welle de Alemania.

Copa fue senadora por el MAS durante el periodo 2015-2020 y asumió la presidencia de esa cámara legislativa tras la crisis de 2019, el año en el que Evo Morales se postuló para ser reelecto para un cuarto periodo legislativo a pesar de la limitación constitucional que sólo admite una reelección continua. Además, la OEA no pudo validar esa elección porque halló manipulación en la transmisión de datos electorales.

“Mucha gente que no somos parte del MAS, o nunca lo han sido, ven con tristeza lo que está sucediendo ahora porque no solo se está destruyendo un partido, también están destruyendo un país, una sociedad que estaba levantándose de una crisis política y también de una pandemia que ha dejado muy mal a muchas personas”, señaló a propósito de la crisis del MAS.

Evo Morales, que anunció su candidatura hace una semana, liderará entre el 3 y 5 de octubre un congreso en Lauca Eñe, un poblado ubicado a 300 kilómetros al occidente de Santa Cruz de la Sierra , pero a esa reunión no acudirán los seguidores de Luis Arce ni los sectores que lo apoyan y que también reivindican su militancia por el MAS.

“A mí me da mucha pena porque en vez de construir o fortalecer mucho más este movimiento que se ha construido con muchos compañeros en lucha que han ido falleciendo, algunos han dado su vida por esto. Hay gente que se encarga solamente de velar su interés personal y volver a tener el poder”, remarcó Copa al cuestionar a Morales.

La alcaldesa aseguró que, precisamente, por la forma en la que fue cuestionada por la llamada ala radical que apoya a Evo Morales aún no tiene pensado si se postulará a las elecciones generales de 2025.

“En estos momentos para mí sería difícil decidir presentarme o no porque tengo que acabar mi gestión, no tengo que bajar la guardia, así que estoy muy muy enfocada en mi gestión porque no voy a dejar que los señores del MAS que están a la cabeza del señor Morales quieran entorpecer algo que nosotros hemos empezado que son cambios estructurales para poder dar su lugar que corresponde a las mujeres”, remarcó.