Eva Copa impugna firmas presentadas para revocarla del cargo

“Hay libros rotos, más de 200. No podemos presentar 100 por 100 (todos). Hay personas mareadas que nos ha mandado el gobierno municipal para agredirnos y demandas legales contra ellos” aseguró.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto, Marcelo Mayta, dijo que las personas que promovieron el revocatorio contra Copa no lograron c umplir el objetivo de las 250.000 firmas requeridas para el proceso.

“Es una pena que sigan mintiendo porque no han logrado conseguir las firmas; nuestras bases no han firmado nada”, indicó Mayta.

“Tal vez le han mandado los del MAS; más bien le invito a la señora a que venga, que no se ande peleando con todos. aquí estoy yo, no me voy a escapar como su jefe, tan poco pido asilo”, respondió.