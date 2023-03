Eva Copa: “Nunca me volveré a acercar al MAS; sí, apoyo al Gobierno que fue elegido en las urnas”

“Presidente no se distraiga con esos rumores, con esas charlatanerías que tienen, porque son buenos y machitos para hablar cuando están en grupo; pero que vengan a solas y nos digan eso en nuestra cara. ¿Será que se van a animar? Van a escapar igual que hace unos años”, le dijo ayer Eva Copa a Luis Arce, en un discurso en el distrito 8, minutos antes de esta entrevista.

¿Qué representa El Alto?

El Alto es una ciudad que ha ido creciendo a pasos acelerados. Ha acogido a las 20 provincias. Es una ciudad que ha podido dar a las familias que se han asentado un proyecto de vida, tener una fuente laboral. Es una ciudad con mucha carga política e ideológica, somos una urbe luchadora, revolucionaria y pujante.

El Alto siempre está de pie, nunca de rodilla. ¿Es una ciudad que tumba presidentes?

El Alto es una ciudad que sin pedir nada a cambio ha luchado por las reivindicaciones del pueblo boliviano. Dejó su estampa, pese a tener sólo 38 años, en la construcción de este país. Estuvimos en la ‘Guerra del gas’, en la recuperación de la democracia, y el ciudadano alteño se siente orgulloso de sus luchas y de las reivindicaciones que ha logrado.

¿Cómo está la gestión? ¿Cuáles serán los regalos en obras que tendrá la ciudad?

En un estudio que realizamos, vimos que debemos llevar a El Alto a la modernidad, con desarrollo y progreso. Proyectamos tres distribuidores para esta gestión, el puente Bolivia, el distribuidor del mismo nombre, como el que lleva el nombre de Felipe Quispe ‘El Mallku”, y otro en la ex tranca de Río Seco que tendrá el nombre de Integración. Tendremos el paso en desnivel en una primera fase, que es el de la Revolución, en el distrito 8 con Bs 30 millones, y luego en una segunda fase Bs 20 millones más para completar el distribuidor, donde está la puerta de ingreso a la ciudad de El Alto.

Hemos hecho dos hospitales de segundo nivel, uno en el distrito siete, otro en el ocho, con una inversión de Bs 300 millones, un proyecto de llave en mano. No solamente entregaremos infraestructura, también equipamiento.

Este 38 aniversario llega con un paquete de proyectos, un distribuidor en Ballivián, Adrián Castillo y la Estructurante. El objetivo es tener mejores vías de acceso y flujo vehicular. Atraer inversión y generar empleos.

Hay una coordinación con el Gobierno de Luis Arce, cómo fue el proceso para lograrlo?

Si bien en una primera instancia había dudas de que podríamos lograrlo, no creían que íbamos a poder trabajar con el Ejecutivo por ser de diferentes partidos. El presidente Luis Arce siempre fue una persona muy amplia y se abrió a trabajar con los alcaldes que así lo quisieron.

Nosotros, como Gobierno Municipal, nos hemos despojado de todo color una vez que salimos electos para ocupar la administración municipal y hemos trabajado con ellos en diferentes proyectos. Gracias a esta amplitud tenemos diferentes proyectos para la ciudad de El Alto con el Ministerio de Desarrollo Productivos. Por ejemplo, cuatro plantas que se van a construir en la ciudad. El presidente inició en el distrito 14 los trabajos de la planta industrializadora de la papa. Socializamos una de aceite en el 12 y otros dos que están en proyectos de elaboración. Además, el Hospital Materno Infantil será en la Aduana y un centro de convenciones que Luis Arce mencionó. Elaboramos estos proyectos, gracias a Dios, apoyados en buena coordinación para trabajar por nuestra ciudad.

En el Concejo hay un ala evista, ¿cómo es la relación?

Es terrible, hacen su trabajo, oponerse a todo, con o sin justificativo. Son tres: Wilma Alanoca, Daniel Ramos, Fabiola Furuya y ahora se sumó Christian Tévez, que era de Jallalla, se fue a ese lado. Esta ala radical manejada por Evo Morales hace que algunos proyectos se queden en el Concejo y deben ser los distritos los que presionan para reclamar aquello que nosotros mandamos para su aprobación. De 11 concejales, tenemos cinco. Pero hay otros dos de Jallalla, que a veces apoyan y otras no. Es muy complicada la gestión, hay mucha política, mucha maniobra de parte del ala radical del MAS. Es muy raro ver al señor Leopoldo Chuy (fundador de Jallalla y actual asambleísta departamental de La Paz) reclamar por qué no invitamos a Evo Morales al aniversario, cuando antes Chuy lo criticaba mucho.

¿Por qué la polémica y la decisión de no invitar a Evo?

Lo he dicho, él no tiene un cargo nacional para que yo pueda hacerle una invitación a estos actos del 38 aniversario. Pero, por qué el señor Morales manda a sus emisarios que hagan tanta polémica por esto, cuando a él nunca como presidente le dio la gana de venir a El Alto en los aniversarios. ¿Por qué quiere venir a nuestra ciudad?, porque está en campaña y quiere mayor palestra. En 14 años solo estuvo una vez, siempre tenía problemas de salud u otras actividades, como una vez la muerte de Hugo Chávez.

Su cercanía con Arce, ¿puede indicar un nuevo acercamiento con el MAS?

Nunca me acercaré nuevamente al MAS. Sí apoyo al Gobierno que fue elegido democráticamente. Además que debo coordinar con ellos proyectos para mi ciudad. Yo no volvería atrás, no tendría por qué hacerlo, porque en el MAS hay gente que prohíbe la libertad de expresión, no te dejan hablar. Si es que dices algo contrario al jefe del partido te vetan y expulsarán, harán procesos y eso no ayuda a la democracia.

¿Sí apoyaría a la reelección de Luis Arce?

Yo creo que es muy prematuro hablar de temas de candidatos para una siguiente elección. Todos estamos enfocados en asentar nuestras gestiones y poder cumplir con las promesas electorales.

¿Se ve con una proyección nacional, usted visitó varias veces Santa Cruz?

Yo quiero mucho a Santa Cruz, porque las primeras semanas como alcaldesa, la Cainco me dio la oportunidad de que mi ciudad participe en la Feria. Muchos pequeños y medianos empresarios estuvieron agradecidos, muchos cruceños visitaron el pabellón.

Pero, con relación a mi liderazgo nacional no estoy en condiciones de saber qué pasará más adelante. Soy alcaldesa de una ciudad muy difícil, porque pese a que es la más joven, creció demasiado, y eso me desafía a ver cómo solucionaré las necesidades como servicios básicos, alumbrado, salud, educación. Esa es mi prioridad.

Daremos una gran sorpresa en el censo, y es por eso que socializamos distrito por distrito, en los ampliados zonales, para que la gente se cense en esta ciudad y no en sus comunidades de origen porque aquí es donde sus hijos estudian, donde ellos viven y trabajan. Este censo nos ayudará a tener mayores recursos.

¿Está lejos de Evo, pero muy cerca de Arce y de David?

Mire, nosotros con el señor Morales no tenemos ningún tipo de relación desde su designación de candidatos, y tampoco tenemos por qué acercarnos a él. Si apoyamos la gestión de Luis y David, es porque ellos fueron elegidos por el pueblo boliviano y El Alto es una de las ciudades donde mayor votación han tenido. Debemos trabajar juntos porque gracias a este pueblo somos autoridades.

