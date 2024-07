Eva Copa pide que Evo declare por el caso Zúñiga: “Él fue el primero en mandar un Twitter”

“Qué le pasa realmente; qué le pasa, él no estaba aquí el 2019 para sentir lo que han sentido los alteños y los de Sacaba, cuando han perdido a sus seres queridos. Él no ha sentido cómo la gente se movilizaba con sus ataúdes pidiendo justicia; él no estaba cuando la gente ha correteado y los militares estaban baleando; él no estaba”, bramó Copa recordando los sucesos posteriores a la salida de Morales del país y los sucesos del 14 y 19 de noviembre de 2019 en Cochabamba y El Alto, respectivamente.