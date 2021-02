Eva vs Evo: campaña en El Alto desata calificativos del expresidente contra su exmilitante

Escucha esta nota aquí

“El proceso de cambio no empieza con un color ni con una persona, el proceso de cambio es del pueblo (…) No nos vengan a decir a nosotros derechistas, cuando nosotros fuimos los que nos quedamos aquí y no pedimos asilo en ningún lugar”, lanzó Eva Copa en su discurso del sábado en El Alto. Hoy Evo Morales aprovechó una concentración política en la población de Caranavi para responder a la candidata al municipio alteño.





“Ser oportunista, ahora que está de moda, por ambición no por convicción, se presenta en las elecciones internas pierde y se va a otro partido, eso es ser traidor hermanos, hay que identificarlos”, dijo Evo Morales en clara alusión a Eva Copa, sin mencionar su nombre rememoró los casos de Alejo Véliz y Román Loayza, viejos compañeros suyos que dejaron el MAS y formaron sus propias corrientes políticas.





“Cómo podemos abandonar ahora (al MAS) lamentablemente hay gente oportunista momentáneamente esa gente se aprovechó también de nosotros, pero no debemos preocuparnos, eso siempre hubo desde el primer momento”, dijo en otra parte de su extenso discurso.





Sin embargo, esta mañana, la ahora candidata de Jallalla La Paz, fue diplomática y agradeció a Morales haber sido parte del MAS y reiteró que salir de este partido es un camino sin retorno. “Gracias por permitirme estar en el MAS, por darme la oportunidad de haber sido senadora. Yo no voy a juzgar nada de lo que está haciendo (Evo Morales) porque yo soy de otra generación, es una generación que cree en la renovación y creo que podemos dar ideas constructivas y no destructivas”, fue la respuesta en Radio Fides cuando le preguntaron qué le diría a Evo Morales.





Copa, dijo que el entorno de Morales fue el que decidió la candidatura pese a que ella consultó si podía ser postulante al municipio. Pero luego le dijeron que harían una elección interna y sintió que se estaba jugando con la gente que la estaba apoyando, por esa razón decidió dejar el MAS e impulsar su propia candidatura alejada del partido que la cobijó.





“Los alteños siempre hemos sido rebeldes y nunca hemos claudicado y por eso no nos hemos ido, nos hemos quedado. Nosotros no hemos ido a pedir asilo en las embajadas, nos estamos conociendo. Nosotros no somos leales a un color, a unas personas, tenemos que ser leales sin condiciones y con nuestro pueblo”, volvió a lanzar Copa.





Eva Copa, fue la principal candidata del MAS en la ciudad de El Alto, pero el 27 de diciembre, un día antes de presentar a los candidatos ante el Tribunal Electoral Departamental (TED), fue desplazada por la cúpula masista que eligió a Zacarías Maquera como su candidato. A 14 días del verificativo la encuesta de este domingo dio a Copa el 86,6% de los votos válidos, frente a un modesto 9,2 del candidato oficialista.