Evismo se radicaliza y Arce habla de golpes que se organizan en los parlamentos

“Nosotros deploramos todo tipo de actitud en contra de la democracia, no solamente contra golpes de Estado como éste (el de Pinochet), sino la moderna forma de hacer golpe de Estado” , dijo a su llegada a La Moneda en Santiago.

Fuentes del gobierno aseguraron que se refería a la elección “de facto” de la expresidente Jeanine Áñez, pero no descartaron que esa declaración hubiera hecho una alusión a la presión que desarrolla su mismo partido en el Poder Legislativo boliviano por las elecciones judiciales.

La pugna interna del MAS tiene como uno de sus principales campos de batalla la Asamblea . Pero no es el único.

El diputado ‘evista’ Freddy Mamani, desde la huelga de hambre, señaló que este mes “no deberíamos cobrar nuestros sueldos, porque la verdad es que no hemos trabajado, no hemos sesionado porque al presidente Jerges Mercado así lo ha decidido y no le ha dado la gana de convocar”. El mismo asambleísta conminó que sea el presidente nato de la Asamblea y vicepresidente, David Choquehuanca, quien tome el control de Diputados e inicie la sesión.