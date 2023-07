Evistas acusan a dirigentes del Pacto de Unidad de “vendidos” y a Huarachi de “judas”

Los evistas no se guardaron los adjetivos para cuestionar la actitud de sus antiguos aliados del Pacto de Unidad y de la COB, a cuyos dirigentes, incluso, los tildaron de estar “vendidos” o de ser un “judas” en referencia específica a Juan Carlos Huarachi, actual secretario ejecutivo de la Central Obrera.

El diputado Gualberto Arispe, quien lideró la conferencia de prensa de los evistas , dijo que la programación de los proyectos de ley para su tratamiento no depende de ellos, sino del presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, por lo que, en su criterio, esa autoridad debería bajar a las bases a rendir cuentas, al igual que el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado.

“Ayer, salen estas (mismas) personas, sale el mismo Juan Carlos Huarachi lavándose la cara ; (entonces) el Pacto de Unidad con qué moral nos presiona a nosotros, algunos hablan de chicotes, otros creo que quieren cercar la Asamblea, (pero) no hay ningún miedo”, afirmó.

Entonces, “son funcionales al gobierno en este momento . Nosotros hemos sido electos por las bases, incluso, por encima de estos dirigentes que en este momento se han vendido (…). Hemos ido viendo cómo los sinvergüenzas no tienen sangre en la cara ”, señaló.

Ahora, “si hablamos sólo de la COB, con lo que estamos planteando, de hecho, (Huarachi) tiene que convocar a un congreso, es más que convoque en Huanuni, de donde es él, queremos ver, no es nomás llevar ampliados en Beni y Pando, pagando pasajes, llevando en aviones a funcionarios serviles, dirigentes vendidos, y hacerse apoyar ahí para una nueva gestión, no señores, si ellos actúan en ese camino, nosotros vamos a plantear a nuestras bases de que las verdaderas bases, los verdaderos obreros que están afiliados, podamos conformar una nueva Central Obrera Boliviana que defienda los intereses de los trabajadores verdaderos, no serviles como este señor judas Juan Carlos Huarachi”, añadió.