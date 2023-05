'Evistas' advierten que casos cerrados serán reabiertos cuando ellos sean Gobierno

“Les falta dos años más, pero los delitos por actos de corrupción que están pasando en el país no prescriben , tenemos la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y desde ya queremos decirles, al retorno del presidente Evo Morales, todas estas personas que están involucradas en denuncias en corrupción van a ser investigadas y van a tener que ir nomás a la cárcel”, lanzó el diputado López en conferencia de prensa.

El lunes primero y luego el miércoles, la Fiscalía hizo conocer que los casos, 'coimas en la ABC' y el de los supuestos 'narcoaudios' fueron cerrados y los acusados sobreseídos por falta de pruebas para ir a juicio. En ambos casos, los fiscales describieron un sinfín de documentos que recabaron, pero al final mencionaron que no existen pruebas suficientes para ir a un juicio, por tanto, decidieron sobreseer a los sindicados.

“Yo me he reunido con los fiscales, y ¿qué me decían? decían que todo estaba bien, que estaba avanzando la investigación y después nos sorprenden con esa resolución, entonces todo fue un engaño”, protestó el diputado.