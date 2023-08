‘Evistas’ anuncian un bloqueo de caminos; “vayan al trópico”, responden los arcistas

Además, “exigimos que, de forma inmediata, se nos haga entrega de un informe económico pormenorizados relativo a al monto al que asciende la deuda interna y deuda externa del Estado Plurinacional de Bolivia y en particular los dineros que han sido erogados por Luis Arce Catacora”, señala la extensa resolución leída por Humberto Claros, el dirigente campesino ‘evista’ que forma parte de la directiva paralela de los campesinos. El documento también exige la destitución de los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y de Justicia, Iván Lima.

“Ellos nos decían, cuando queríamos analizar por departamentos y por regiones, que no nos metamos con los del trópico, que no hablemos del trópico de Cochabamba; ‘hablen de sus regiones’, así nos decían. Igualito, con ese tono, nos dicen que van a paralizar el país. ¿Qué es lo que van a paralizar? Vayan a paralizar a sus familias, que vayan a paralizar el trópico. Que no se metan con los nueve departamentos. Nos veremos, los próximos días”, señaló.