‘Evistas’: Aprovechan Todos Santos para golpear a Evo

Complementó que el partido no solamente se defenderá en los espacios legales, “a partir de estas fechas estratégicamente vamos a defendernos en las calles, con distintas movilizaciones de distintos sectores sociales. Vamos a hacernos sentir. Ojalá que no lloren, que no digan que quieren tumbar el Gobierno. Nos han hurgado, nos han molestado, ahora estamos obligados a reaccionar”.