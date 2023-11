'Evistas' declaran bloqueos, pero se guardan en reserva la fecha y la hora de su inicio

Con sabor a poco. Tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral de ratificar la nulidad del congreso del MAS de Lauca Ñ, en una a reunión entre la dirección nacional del MAS con el pacto de unidad se determinó asumir bloqueo de caminos “que no será pacífico”, pero no reveló fecha ni hora de realización .

Pero, luego manifestó que “se ha quedado en oxigenarse un poco, con el caso de fin de año. Sin embargo, no estamos diciendo día ni hora, pero bajaremos a las bases para organizar estrategias, no le vamos a dejar tranquilo al TSE ni al Gobierno mientras no se respete nuestra personería jurídica, que nuestro hermano Evo Morales es la cabeza de la dirección política del MAS, y sí o sí tiene que ser nuestro candidato del instrumento político, en las elecciones del 2025, no hay otra opción”, dijo.