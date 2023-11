‘Evistas’ definen bloqueos pero no dan fecha ni hora

Tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral de ratificar la nulidad del congreso del MAS de Lauca Ñ, en una reunión entre la dirección nacional del MAS con el Pacto de Unidad s e determinó asumir el bloqueo de caminos “que no será pacífico”, pero no reveló fecha ni hora de la medida de protesta.

Pero, luego manifestó que “se ha quedado en oxigenarse un poco, con el caso de fin de año. Sin embargo, no estamos diciendo día ni hora, pero bajaremos a las bases para organizar estrategias, no vamos a dejar tranquilo ni al TSE ni al Gobierno mientras no se respete nuestra personería jurídica, que nuestro hermano Evo Morales es la cabeza de la dirección política del MAS, y sí o sí tiene que ser nuestro candidato del instrumento político, en las elecciones del 2025, no hay otra opción”, dijo.