'Evistas' definen medidas en el ampliado del 18 de mayo en Cochabamba

La medida más radical y la que exige gran parte de las organizaciones sociales, es comenzar un bloqueo de carreteras a nivel nacional y paralizar el país, no obstante, el diputado Arce aseguró que Morales no está de acuerdo con esa acción.

“El hermano Evo ha sido claro. El último recurso tendría que ser el bloqueo, pero por ahora el hermano Evo no está de acuerdo, no comparte esta medida y más bien sugiere que se debe agotar la batalla jurídica hasta el último momento. Ésas son las consultas que se están haciendo, lo cierto es que hay mucha bronca en la militancia del MAS porque Lucho Arce se ha convertido en el enemigo y traidor del movimiento indígena”, recalcó el asambleísta.

No obstante, tras un frío análisis el 6 de mayo determinaron convocar a un ampliado a todas sus bases para definir las acciones de protesta ya que no sólo será contra las acciones políticas que desconocen a Evo Morales como el único líder del MAS, sino también van contra la crisis económica del Gobierno, la imposición de los decretos presidenciales como el 5143 de Registro de Derechos Reales, la escasez de carburantes, la ausencia de dólares en el mercado interno, la suspensión de las elecciones judiciales y el bloqueo contra la Asamblea Legislativa que no puede ni siquiera interpelar a los ministros por un mandato del Tribunal Constitucional.