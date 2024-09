Evistas marcharán hacia La Paz desde el 17 de septiembre; amenazan con bloqueo caminero

Una caminata desde Caracollo a partir del martes 17 de septiembre y la posibilidad de un bloqueo de caminos si no escuchan el pliego petitorio; rechazo a cualquier referéndum; respeto al congreso de Lauca Ñ; garantizar combustibles y suministro de dólares, esas fueron algunas de las conclusiones del congreso-ampliado del MAS-ala evista en la localidad de Villa Tunari.

No hubo un documento escrito porque los asistentes empezaron a abandonar el coliseo donde estuvieron desde las 7:00 ingresando y presenciando todo el evento. El jefe masista, Evo Morales dijo que harán conocer el documento resumido en una conferencia de prensa que se realizará en estos días.

“El 17 empezar una gran marcha desde Caracollo, pacíficamente, para que cumplan estas demandas, todos preparados, tenemos dos semanas para preparar, mineros, petroleros, todos los sectores sociales, (si) el gobierno no responde, no resuelve, no ayuda, creo que por demás se justifica un bloqueo nacional de caminos y ahí estamos al mando del pacto de unidad”, dijo Morales en su alocución final la tarde de este martes.