‘Evistas’ rompen con el Gobierno por la amenaza de juicio de Lima

Además, aseguró que esperaron “limar asperezas” con el Gobierno del presidente Luis Arce y hacer “el sana, sana”, pero ahora “ ya no hay forma porque con este ataque que están haciendo al hermano Evo, realmente, se ha visto la traición más dura” . Por tanto, “con esta amenaza de proceso aquí se rompió todo, nosotros todavía estábamos siempre con la esperanza de poder sentarnos, de dialogar, ver cómo superamos nuestras diferencias, pero ahora ya totalmente estamos como agua y aceite, no se va a mezclar nunca ya”, puntualizó García.

Lima le aconsejó al expresidente que se busque un buen abogado porque lo denunciaría por difamació n. Pero luego, compartió en Twitter una portada de un medio impreso antes del referéndum del 21-F con el titular “Si gana el No, tendremos que irnos callados”, una frase textual del entonces presidente Evo Morales.

Lima lo acompañó con el siguiente comentario: “Tratándose de un tema que se tramitará ante la justicia boliviana, no es prudente referirme al mismo. Se informará oportunamente los avances del caso, yo respeto la independencia judicial. Como Ministro de Justicia debo dedicar mi tiempo a atender políticas públicas y casos de personas vulnerables, y no a una pelea desproporcionada que no soluciona en nada la vida de los bolivianos”.