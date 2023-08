‘Evistas’ ven que hay un ‘ajuste de cuentas’ del Gobierno contra su gente

La división en el oficialismo tiene estas aristas. Los ‘afectados’ denuncian persecución judicial y un “ajuste de cuentas”, por parte del sector ‘arcista’, liderado por el presidente Luis Arce. El ministro Iván Lima responde que éstos (ajustes de cuentas) se producen sólo “entre delincuentes” y, según él, aquí no hay “nada más lejano a la realidad”.

Adriana Salvatierra lamenta que “el poder siempre tiene la tentación de ser ejercido, pero hay dos caminos: Utilizarlo al servicio de la gente o, como hace Iván Lima, utilizar su responsabilidad pública para dirimir sus temas personales, específicamente contra Evo y eso es abuso y no estoy de acuerdo. Al gobierno de Luis (Arce) no le hace bien esta discusión que su ministro ha intentado generar por la vía legal y no política. La judicialización de la política es nociva”.