‘Evistas’ y ‘arcistas’ admiten que ambos bandos incumplen el estatuto interno del MAS

Complementó que “si bien es cierto que el congreso en Lauca Ñ eligió a Evo como candidato único, eso no es excluyente a que todos los que quieran participar deben hacerlo en el marco de la normativa del partido. Nadie está excluido, creo que se ha malentendido. Para mí, el mensaje es que Evo será la única persona que gozará del respaldo de las bases, pero si alguien más postula y gana, eso se va a respetar”, manifestó el jefe de bancada del MAS en el Senado.

De hecho, Torrez subrayó que Luis Arce no cumple con este requisito porque se inscribió al partido recién en 2018, por lo que no podría postularse de todas formas.

El congreso resolvió también aceptar la “autoexpulsión” del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, porque no fueron a la cita.

El senador Torrez dijo que eso está completamente justificado porque no lo definió el congreso, sino ellos mismos. Jáuregui, por su tarde, consideró que el encuentro de Lauca Ñ fue “muy creativo porque si revisamos los 113 artículos del estatuto, en ninguna parte hablan de una autoexpulsión”.

El senador Torrez dijo, con respecto a la observación del presidente Arce, que el artículo 13 del estatuto del MAS determina la fecha, el lugar, el año y el número de participantes que deba tener. “No hay una norma fija e inamovible que defina el número de participantes. Eso es variable, relativo y está en función del lugar donde se desarrolle, del ambiente con el que se cuente”. Por ello, dijo, que la dirección nacional, tras debatir con las organizaciones matrices, los sectores que fundaron el MAS, como la Csutcb, los interculturales y las Bartolinas. Pero, ellos no son los dueños del partido. El dueño es el pueblo. Veo un desconocimiento del presidente al estatuto, y se equivoca marcando números, no hay regla fija”.

Choquehuanca lanzó el viernes un mensaje a Evo Morales. “A algunos hermanos no les conviene hablar de la traición y lealtad porque han perdido toda la autoridad moral. El pueblo sabe quiénes nos han abandonado en los momentos más difíciles”. Esto con relación a la fuga de Morales a México en 2019, cuando renunció a la Presidencia después de que fuera acusado de fraude electoral.

El senador Torrez recordó que el cabildo es un mecanismo democrático constitucional “que se sustenta en el artículo 11 de la CPE, pero su esencia es la deliberación, de quienes asisten a ese cabildo”. Sin embargo, preguntó sobre esa deliberación: “¿Si es que concluye en resoluciones, tienen el carácter de cumplimiento obligatorio y vinculante? No, no lo son. Por lo tanto, ninguna autoridad está obligada a cumplir lo que allá se defina. Y esto, ni dentro ni fuera del MAS”.

Jáuregui se refirió al cabildo, y admitió que éste “no es un encuentro del MAS, ni se ha pensado para tomar decisiones orgánicas. Es una convocatoria realizada por las organizaciones sociales, para no asumir decisiones que involucren las posiciones internas de la estructura orgánica del partido. No es un evento para proclamar candidatos ni para designar a uno o a otro ciudadano para que asuma la presidencia del MAS”.

En ese marco, un estatuto de un partido no puede ir en contra de lo que manda la CPE y la ley. Sobre ese aspecto, cuando se reconoce el liderato nato de Evo Morales, debe estar en el marco de la ley. La de Organizaciones Políticas dispone que para que una persona sea candidata debe pasar por elecciones primarias.

Cualquier determinación que hagan en el marco de su estatuto en una asamblea general, pueden proclamar a Morales, pero eso no significa que no deba someterse a las primarias.

Pero la CPE dispone que las decisiones emergentes de los cabildos solamente tienen un carácter deliberativo. Es decir, no son de cumplimiento obligatorio.

Sirven para plantear posiciones, en ningún caso son vinculantes ni de cumplimiento obligatorio. Un ejemplo es el cabildo que realizó Santa Cruz tras la detención de su gobernador, Luis Fernando Camacho. Un mandato fue iniciar el proceso revocatorio del presidente Luis Arce. No fue de cumplimiento obligatorio porque no depende de ellos sino de otras instancias, de la participación del electorado y de otros procesos. No fue vinculante con quien ejerce el poder público.