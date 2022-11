'Evistas' y 'Arcistas' se acusan mutuamente de pactar con Camacho

Arce, por su parte, descalificó sus comentarios: “A Camacho no quiero verlo ni en pintura. Que Evo Morales se habría reunido con Camacho, ¡por favor! Yo no sé si te fumas algo, o te drogas para hablar cualquier tontería”.

“¿Saben qué dijo algún diputado descerebrado al Trópico? No hay que darle más poder, el Trópico no tendrá más diputados ni senadores. Quienes afirman eso no conocen este territorio rebelde, no conocen este baluarte antiimperial, por eso subestiman al Trópico. Estos peones descerebrados todavía vienen a ofender a este territorio de dignidad”, fue parte del discurso de Quintana en su visita a la Universidad Indígena Boliviana (Unibol), el 19 de noviembre.