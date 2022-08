'Evistas' y 'luchistas' vuelven a enfrentarse en el MAS y se llaman “golpistas”

“Decirle a Mario Cronenbold que no sea un golpista, no vamos a permitir un golpe interno dentro del Movimiento al Socialismo, es una falta de respeto a nuestro presidente Luis Arce, a nuestro jilata David Choquehuanca, que han sido electos con más del 55% (…), le decimos a este señor que no se autoproclame candidato a vicepresidente, como lo ha dicho en un medio de comunicación”, acusó en conferencia de prensa el controvertido diputado, Rolando Enríquez Cuéllar.