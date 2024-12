Evistas ya buscan una sigla para que Evo sea candidato

El expresidente Evo Morales, junto a sus bases del Chapare, ratificó el lunes 2 de diciembre que participará como candidato en las elecciones generales de 2025 “con el MAS o sin el MAS”. Es más, según los evistas al menos cinco siglas políticas ya se acercaron para empezar a negociar posibles alianzas.



“Si no nos devuelven la sigla del MAS – IPSP, esta reunión ha decidido (que) vamos a participar en alianza en las elecciones de 2025 (…) Hemos resuelto que con (el) MAS, o sin (el) MAS, vamos a participar de las elecciones de 2025”, reiteró Morales rodeado de sus dirigentes que lo respaldaron con aplausos. Para el político “la sigla no es ningún problema”.



El anuncio se dio al final de una reunión de emergencia que Morales sostuvo con sus bases en Lauca Ñ, sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, donde analizaron la situación del MAS-IPSP, sigla que ya no está en poder de Morales ni los cocaleros y también de la crisis económica.



No obstante, Evo no pierde las esperanzas de recuperar la sigla azul que dirigió por casi tres décadas, es por eso que apuesta por una “batalla legal” en el país y también con denuncias ante instancias internacionales.



Sin sigla y sin candidatura



En noviembre llegó la última estocada política contra Morales, tras que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia constitucional que reconoce como legal el congreso de los arcistas del MAS que se realizó en mayo pasado en la ciudad de El Alto, e instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconocer a Grover García como presidente del MAS-IPSP.



Del mismo modo, el TCP a través del auto constitucional 0083/2024, ratificó que está prohibido que una persona pueda postular a ningún cargo del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, si ya ejerció su mandato por dos periodos similares, sean estos continuos o discontinuos. No existe la posibilidad de ampliarse a un tercer mandato.



Pese a la sentencia y auto constitucional, Morales dijo que sigue habilitado para competir en las elecciones y según su perspectiva, él continúa como presidente del MAS-IPSP y está habilitado, con el respaldo de la Constitución Política.



Posibles alianzas



La idea de participar en las elecciones con una sigla prestada no es nueva y se fue madurando desde incluso antes de la sentencia del TCP. En ese marco, los evistas y políticos de partidos chicos ya hablan de acercamientos con el ala radical del MAS.



Una de ellas es la concejal alteña Fabiola Furuya quien aseguró que al menos cinco partidos le hacen guiños políticos a Morales, y tiene el respaldo de todas las bases masistas.



“Se han llevado la sigla, las bases se han quedado con Evo Morales. En este momento son cinco partidos políticos que se han acercado donde nuestro líder para ofrecerle la sigla”, afirmó Furuya.



Se presume que uno de esos partidos es el Movimiento Tercer Sistema (MTS), liderado por el exgobernador de La Paz y exministro de Evo Morales, Félix Patzi. Aunque Patzi ve con más interés la figura de Andrónico Rodríguez, no descarta aliarse con Evo, todo depende de la coyuntura y si existen similitudes en sus proyectos políticos.



“Planteamos la continuidad del proyecto popular indígena, implementar las instituciones inclusivas plurales y heterogéneas, ésa es la condicionante. En esa línea el MAS tiene esas características, pero va a depender la coyuntura política, también depende de la voluntad de quién va a postular. Sería interesante formar un bloque de unidad entre todos”, dijo Patzi.



Rechazo



Desde la oposición y los arcistas rechazaron la insistencia de Morales de seguir en carrera electoral. El diputado Betto Astorga, de Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó las intenciones de Morales y sus alianzas potenciales.



“Nadie en su sano juicio puede regalar o prestar una sigla a Evo Morales. Seguramente busca comprar una sigla política con financiamiento del narcotráfico”, afirmó, reiterando que Morales está inhabilitado para competir por la presidencia.



Del mismo modo, las organizaciones sociales que apoya a Arce y reconocen a Grover García como presidente del MAS, desahuciaron la intención de Morales de volver a candidatear, dijeron que Morales “ya no representa nada” y ratificaron que trabajan en modificar los estatutos del MAS.