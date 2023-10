Evo: "A 'Lucho' solo le falta agarrar la Biblia y rezar como Camacho"

“Sin darse cuenta Choquehuanca habla contra el presidente Luis Arce, él también se ha escapado, si es un escape … para mí, se ha protegido en la embajada de México. (Choquehuanca) no solo está atacando a Evo, sino a su presidente”, dijo el político.

“Un alcalde me llama (y me dice) tengo que llevar 20 buses, otros 10 buses ‘si quiero tener proyectos’ (…) trabajadores de La Paz (me dicen) obligados tenemos que ir (y llevar) más dos personas (…) ¿el 17 es martes verdad? seguramente los ministerios van a estar vacíos. Aguanten compañeros”, pidió Morales.