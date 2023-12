Evo acusa a Arce de dividir organizaciones y ex dirigentes le recuerdan que él hizo lo mismo

“Todo lo que se miente se acaba, no es duradero, yo he vivido en carne propia, en aquel entonces, cómo el Presidente elegía a sus dirigentes allegados, a quienes eran sumisos, como sus candidatos, yo gané pese a no ser su candidato y no me quiso aceptar los primeros 3 meses como ejecutivo”, empezó su relato Coraite.